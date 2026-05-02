Taxi su rotaia | il test a Rovereto per riusare i binari dismessi

A Rovereto è stato effettuato un test di taxi su rotaia, un sistema che utilizza veicoli elettrici a guida autonoma su binari dismessi. L’obiettivo è verificare come funzionano questi mezzi e come possano essere riutilizzate le tratte ferroviarie abbandonate. Il progetto è stato sviluppato da un gruppo di ingegneri e aziende specializzate nel settore dei trasporti innovativi. Il test rappresenta un passo verso nuove soluzioni di mobilità sostenibile.

? Cosa scoprirai Come funzionano i taxi elettrici su binari a guida autonoma?. Chi ha progettato questo sistema per riutilizzare le vecchie tratte?. Quanto sono chilometri di binari inutilizzati pronti per questa tecnologia?. Perché questo modello potrebbe fermare lo spopolamento delle aree isolate?.? In Breve Collaborazione tra Federico Berninities, Nicola Mosca e la storica ditta Valente.. Veicoli elettrici per 6 persone superano i limiti delle linee a binario unico.. In Europa 13mila km di reti ferroviarie risultano attualmente inutilizzati.. In Italia 1.289 km di binari dismessi attendono nuova funzione logistica.. A Rovereto, presso il polo di Trentino Sviluppo, la startup RailEvo e il produttore Valente testano un sistema di taxi ferroviari elettrici per riutilizzare i binari dismessi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taxi su rotaia: il test a Rovereto per riusare i binari dismessi Notizie correlate Il primo taxi ferroviario debutta a Rovereto. A chiamata, su rotaia e a guida autonoma. Ecco come funzionaRovereto (TN), 29 aprile 2026 – Una novità rivoluzionaria per il mondo della mobilità approda in Trentino. Nasconde 36 chili di cocaina tra i binari dismessi della stazione di Angri: uomo finisce in carcereI carabinieri hanno arrestato Antonio Granata, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trento, RailEvo svela prototipo del primo taxi ferroviario autonomo al mondo; RailEvo, svelato oggi a Trento il prototipo di taxi ferroviario autonomo; RailEvo rivoluziona i taxi su rotaia: il primo prototipo è futuristico!; Taxi ferroviario autonomo, a Trento debutta RailEvo: il futuro corre sui binari. Il primo taxi ferroviario debutta a Rovereto. A chiamata, su rotaia e a guida autonoma. Ecco come funzionaIl taxi è stato realizzato da RailEvo e Valente S.p.A. Il primo prototipo al mondo su rotaia è al momento in fase di sperimentazione su una tratta urbana di Trento Nord ... quotidiano.net RailEvo rivoluziona i taxi su rotaia: il primo prototipo è futuristico!RailEvo svela il prototipo del primo taxi ferroviario al mondo. La vettura elettrica a guida autonoma per il trasporto on-demand su rotaia ... techprincess.it 2/5/26. Dall'avv. G. Boscolo Gioachina una notizia curiosa e interessante: UN TAXI FERROVIARIO PER CHIOGGIA Dal Trentino una autorevole sperimentazione ferroviaria per binari dismessi o poco utilizzati molto interessante, ipotesi progettuale alternativa - facebook.com facebook Fiumicino aumenta i taxi per l’estate: al via bando per 34 licenze stagionali roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com