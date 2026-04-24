Nasconde 36 chili di cocaina tra i binari dismessi della stazione di Angri | uomo finisce in carcere

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per aver nascosto 36 chili di cocaina tra i binari dismessi di una stazione. L'operazione ha portato al suo fermo e al suo trasferimento in carcere. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto e sequestrato la sostanza durante una perquisizione nell’area interessata. La detenzione è stata ritenuta finalizzata allo spaccio di droga.