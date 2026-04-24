Nasconde 36 chili di cocaina tra i binari dismessi della stazione di Angri | uomo finisce in carcere
Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per aver nascosto 36 chili di cocaina tra i binari dismessi di una stazione. L'operazione ha portato al suo fermo e al suo trasferimento in carcere. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto e sequestrato la sostanza durante una perquisizione nell’area interessata. La detenzione è stata ritenuta finalizzata allo spaccio di droga.
I carabinieri hanno arrestato Antonio Granata, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo ha nascosto 36 chili di cocaina tra i binari dismessi della stazione di Angri, nel Salernitano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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