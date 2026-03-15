Dopo la vittoria dell’Italia contro Porto Rico nel quarto di finale del World Baseball Classic, Francisco Cervelli si è mostrato particolarmente soddisfatto, definendo quell’esperienza uno dei momenti più belli della sua vita. Anche Pasquantino ha commentato l’evento, definendolo il giorno più bello del baseball italiano. L’entusiasmo dei protagonisti ha accompagnato il successo della nazionale nel torneo internazionale.

Francisco Cervelli, dopo il quarto di finale vinto dall’Italia su Porto Rico al World Baseball Classic, è uno degli uomini più felici sul pianeta. Dopo aver preso l’Italia nel punto più difficile della propria storia e averla riportata in finale agli Europei, ora ha messo insieme un gruppo, quello del Classic, e lo ha trascinato fino al penultimo atto contro quasi ogni pronostico. Così il manager azzurro in conferenza stampa e nelle parole riportate dalla FIBS: “ Questa squadra ha dimostrato di avere carattere, specialmente negli ultimi due giorni. Se per qualche motivo qualcuno non riesce a svolgere il proprio compito, chi subentra al suo posto lo fa e porta a termine il lavoro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francisco Cervelli: “Uno dei capitoli più belli della mia vita”. Pasquantino: “Il giorno più bello del baseball italiano”

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