Tare | Cerco di meritarmi di far parte del Milan Ecco cosa ci serve per entrare nella storia

Il direttore sportivo del Milan ha dichiarato di voler dimostrare il proprio valore nel club e ha indicato quali elementi considera necessari per lasciare un segno nella storia del team. Le sue parole riflettono una forte volontà di contribuire al successo della squadra, senza entrare in dettagli specifici sui progetti futuri. La sua dichiarazione si inserisce in un momento in cui il club cerca di rinforzare la propria rosa e consolidare il percorso competitivo.

Fare parte del Milan è una responsabilità che non tutti sono riusciti a reggere. La consapevolezza di far parte di un club leggendario dovrebbe nascere spontaneamente appena si varcano i cancelli di Milanello, eppure negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere la nostra squadra del cuore in mano a "uomini di conti" e dirigenti con scarsa ambizione. A portare la bandiera dei sopravvissuti è stato Igli Tare, ospite a 'DAZN' durante l'ultima puntata di 'Giorgia's Secret', format condotto dalla giornalista Giorgia Rossi. Tra i vari temi toccati durante la lunga intervista, il direttore sportivo del Milan ha parlato anche del senso di appartenenza che prova nei confronti di questo club.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tare: “Cerco di meritarmi di far parte del Milan. Ecco cosa ci serve per entrare nella storia” Notizie correlate Tare: “Cerco di meritarmi di far parte del Milan. Leao, potenziale enorme. Modric? Per me rimane”Sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Non è vero che è abituato a fare tutto da solo. Mercato Milan, Tare: “Kean? Ecco cosa posso dire adesso”Da una decina di minuti è cominciato l'atteso Lazio-Milan, big match della 29^ giornata di Serie A allo stadio 'Olimpico' di Roma. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tare: Cerco di meritarmi di far parte di questo club. Per far parte di questa storia devi lasciare il...; Tare: Cerco di meritarmi di far parte del Milan. Leao, potenziale enorme. Modric? Per me rimane; Tare | Cerco di meritarmi di far parte del Milan Leao potenziale enorme Modric? Per me rimane; Ambizione scudetto, Tare: Non solo io, ma il club vuole essere competitivo. Avere questo obiettivo è... Ciao! Cerco un pettorale per la mezza maratona di Iseo del 2 giugno. Se qualcuno lo vende contattatemi pure! Grazie - facebook.com facebook Tare: "Cerco di meritarmi di far parte di questo club. Per far parte di questa storia devi lasciare il segno" x.com