Nel pre-gara di Lazio-Milan, il direttore sportivo della Lazio ha commentato alcune voci di mercato e ha fatto riferimento a un attaccante che potrebbe lasciare la squadra. Ha dichiarato di non poter fornire dettagli specifici in questa fase, limitandosi a confermare l’interesse di altre società. Tare ha anche affrontato altre questioni legate alla rosa e alle strategie future della Lazio.

Da una decina di minuti è cominciato l'atteso Lazio-Milan, big match della 29^ giornata di Serie A allo stadio 'Olimpico' di Roma. La partita è di vitale importanza per i rossoneri per due motivi. Intanto per blindare il posto in Champions League allungando sulla Juventus quinta a +10. Ma poi, anche per il discorso Scudetto. Dopo il pareggio di ieri pomeriggio dell'Inter di Chivu contro l'Atalanta, i rossoneri potrebbero accorciare a -5 dai nerazzurri e riaprire in modo definitivo la lotta per il titolo. Mentre l'attenzione è massima per il presente e le prossime gare di campionato, sono sempre più insistenti le voci di mercato relative al prossimo anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, Tare: “Kean? Ecco cosa posso dire adesso”

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