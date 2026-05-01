Il direttore sportivo del Milan ha rilasciato un’intervista a 'DAZN' nel programma 'Giorgia’s secret'. Durante l’intervista, ha commentato il desiderio di meritarsi un posto nel club e ha parlato di alcuni giocatori, tra cui Leao e Modric. Tare ha sottolineato il potenziale di Leao e ha confermato che, secondo lui, Modric rimane un elemento importante per la squadra.

Sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Non è vero che è abituato a fare tutto da solo. Se lo conosci è una persona molto sensibile. Ho un buon rapporto con lui, ci diciamo le cose in faccia, a volte anche in modo duro, ma arriviamo entrambi dai Balcani, quindi accettiamo entrambi che le cose vengano dette anche così". Sulle differenze tra Milan e Lazio: "E' un cambiamento sostanziale. Con il nome Milan è più facile convincere i giocatori rispetto a quando ero alla Lazio, per la storia del club e anche per le disponibilità finanziarie". Sul Milan nel suo destino: "Il mio esordio in Serie A è stato in un Brescia-Milan, la prima doppietta è arrivata contro il Milan, il mio primo figlio è nato durante un Milan-Bologna.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare: “Cerco di meritarmi di far parte del Milan. Leao, potenziale enorme. Modric? Per me rimane”

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