A Taranto, una ragazza è stata tenuta in isolamento in casa dal padre, che l'ha segregata sostenendo fosse troppo occidentale. L'uomo è stato arrestato in Svezia, dove si trovava, con l'accusa di averla segregata e maltrattata. Secondo le indagini, il padre aveva pianificato un matrimonio combinato legato a motivi culturali. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità italiane e internazionali.

Un arresto per maltrattamenti e sequestro di persona, questo il bilancio di un’operazione internazionale di polizia che ha visto coinvolto un cittadino iracheno, accusato di aver segregato la figlia in casa a causa del suo rifiuto di un matrimonio combinato. I fatti sono stati ricostruiti dagli investigatori della Squadra mobile di Taranto e hanno portato all’arresto dell’uomo in Svezia, grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e svedesi. L’operazione a Taranto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nel settembre 2024, quando la giovane vittima è arrivata a Taranto. Secondo quanto emerso, il padre, un 52enne di origine irachena, avrebbe imposto alla figlia di sposare un uomo di etnia curda da lui scelto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Taranto, segregata in casa dal padre perché "troppo occidentale": scatta l'operazione internazionale

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