Elisabeth Fritzl, ormai prossima ai sessant’anni, ha cambiato identità e si è trasferita in una località rurale. Dopo 24 anni passati segregata nel seminterrato di casa dal padre, ora conduce una vita nascosta. La donna ha ricostruito la sua esistenza lontano dal passato traumatico, mantenendo un basso profilo e evitando i riflettori. La sua storia è stata resa pubblica in seguito alle rivelazioni sulla sua segregazione.

Elisabeth avrebbe interrotto le terapie psichiatriche con il consenso dei medici per concentrarsi sulla vita di tutti i giorni: imparare a guidare, seguire i figli, costruire nuove relazioni, provare a lasciarsi alle spalle, per quanto possibile, un trauma immane. La vicenda venne alla luce nel 2008. Elisabeth Fritzl era stata sequestrata dal padre, Josef Fritzl, e tenuta prigioniera in un bunker sotterraneo sotto la casa di famiglia ad Amstetten, in Austria. Aveva appena 11 anni quando, secondo quanto lei stessa raccontò agli inquirenti, il padre cominciò ad abusare sessualmente di lei. The Guardian riferì che gli abusi sarebbero iniziati quando era ancora una bambina e sarebbero proseguiti per anni, molto prima della segregazione vera e propria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elisabeth Fritzl, la sua vita oggi, dopo 24 anni segregata dal padre nel seminterrato di casa

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