In Svezia, un uomo è stato arrestato dopo aver segregato, picchiato e minacciato di morte la propria figlia. La donna, residente a Taranto, era stata costretta a vivere in casa contro la sua volontà, con l’obiettivo di forzarla a un matrimonio combinato. Le autorità hanno intercettato la situazione e hanno proceduto all’arresto dell’uomo. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Voleva costringere la figlia a un matrimonio combinato, così il padre l’ha segregata in casa, picchiata e minacciata di morte. L’uomo, 52enne di nazionalità irachena, è stato arrestato in Svezia dalla polizia di Taranto con un mandato di arresto europeo. L’accusa è di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Taranto, erano iniziate a novembre quando la ragazza aveva denunciato le violenze subite facendo scattare la procedura “Codice Rosso” (istituisce una corsia preferenziale e urgente per i procedimenti penali riguardanti reati di violenza domestica e di genere ).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Taranto, segrega e picchia la figlia per costringerla a sposarsi: arrestato in Svezia

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