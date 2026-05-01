Un uomo di 52 anni di origini irachene è stato arrestato in Svezia con l’accusa di aver maltrattato e minacciato la propria figlia per costringerla a un matrimonio combinato. Le accuse riguardano anche lesioni personali aggravate e tentata violenza. Le autorità italiane avevano richiesto l’arresto internazionale dell’uomo, sospettato di aver commesso reati di violenza domestica. La vicenda si svolge tra l’Italia e la Svezia, con indagini in corso.

La Polizia di Stato ha arrestato in Svezia un cittadino iracheno di 52 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Taranto. All'uomo vengono contestati i reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia., Le indagini erano partite lo scorso novembre dopo la denuncia della ragazza in seguito alla quale era stata attivata la procedura del "Codice Rosso". Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le pressioni del padre per farla sposare con uomini di etnia curda a lui graditi sarebbero cominciate al suo arrivo in Puglia, accompagnate da minacce di morte nel caso avesse tentato di ribellarsi o di scappare all'estero.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Taranto, violenze e minacce alla figlia per costringerla al matrimonio combinato: arrestato in Svezia

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