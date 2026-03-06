Forze dell’ordine più pensionamenti e organici ancora sottodimensionati Il governo corre ai riparti

Da ilfoglio.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine italiane affrontano una situazione complicata, con un numero crescente di pensionamenti che riducono ulteriormente il personale disponibile e organici ancora sotto dimensionati. Nonostante gli sforzi del governo per aumentare le assunzioni, le forze di sicurezza continuano a operare con risorse insufficienti. La questione rimane centrale nel settore della sicurezza pubblica.

La sicurezza è al centro dei discorsi della maggioranza, ma i numeri sui dipendenti delle forze di polizia sono impietosi. Ma il governo promette: “Abbiamo già assunto 42.500 operatori e circa 39 mila nuovi ingressi sono programmati entro il 2027” Il sistema della sicurezza italiana continua a fare i conti con una doppia pressione: da un lato l’aumento dei pensionamenti, dall’altro una carenza strutturale di personale che resta significativa nonostante il rafforzamento delle assunzioni avviato negli ultimi anni. A fornire una fotografia dei numeri è stato oggi il sottosegretario al Mase Claudio Barbaro, rispondendo alla Camera a un’interpellanza urgente del Pd sulla consistenza degli organici, sulla programmazione del reclutamento e sul numero delle scuole di formazione delle forze di polizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

forze dell8217ordine pi249 pensionamenti e organici ancora sottodimensionati il governo corre ai riparti
© Ilfoglio.it - Forze dell’ordine, più pensionamenti e organici ancora sottodimensionati. Il governo corre ai riparti

Anche il Sap interviene sulla carenza degli organici delle forze dell'ordineRiceviamo e pubblichiamo dal Sap (Sindacato autonomo di polizia) una lettera aperta con relativa richiesta di incontro urgente sulle criticità del...

Sicurezza Bari, il sindaco Leccese sulle spaccate: «Più forze dell'ordine e risorse dal Governo»«Sul fenomeno delle spaccate sono in costante contatto con il Prefetto e il Questore, con cui la collaborazione è continua e leale.

Contenuti utili per approfondire Forze dell'ordine più pensionamenti e....

Temi più discussi: Santarcangelo, più controlli di Polizia e Carabinieri sul territorio e incremento di organico forze dell’ordine; Il questore della Spezia alle forze dell’ordine: Ora più controlli nei siti militari; Scudo penale per gli agenti di polizia, cosa significa e come funzionerebbe; Furti alla Coin di Termini, indagati 21 tra poliziotti e carabinieri. Fari su una cassiera infedele.

forze dell ordine piùForze dell'ordine, più pensionamenti e organici ancora sottodimensionati. Il governo corre ai ripartiLa sicurezza è al centro dei discorsi della maggioranza, ma i numeri sui dipendenti delle forze di polizia sono impietosi. Ma il governo promette: Abbiamo già assunto 42.500 operatori e circa 39 mila ... ilfoglio.it

forze dell ordine piùIl questore della Spezia alle forze dell’ordine: Ora più controlli nei siti militariRafforzata la vigilanza in tutte le basi del territorio e negli stabilimenti di Fincantieri e Leonardo ... ilsecoloxix.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.