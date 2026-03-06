Le forze dell’ordine italiane affrontano una situazione complicata, con un numero crescente di pensionamenti che riducono ulteriormente il personale disponibile e organici ancora sotto dimensionati. Nonostante gli sforzi del governo per aumentare le assunzioni, le forze di sicurezza continuano a operare con risorse insufficienti. La questione rimane centrale nel settore della sicurezza pubblica.

La sicurezza è al centro dei discorsi della maggioranza, ma i numeri sui dipendenti delle forze di polizia sono impietosi. Ma il governo promette: “Abbiamo già assunto 42.500 operatori e circa 39 mila nuovi ingressi sono programmati entro il 2027” Il sistema della sicurezza italiana continua a fare i conti con una doppia pressione: da un lato l’aumento dei pensionamenti, dall’altro una carenza strutturale di personale che resta significativa nonostante il rafforzamento delle assunzioni avviato negli ultimi anni. A fornire una fotografia dei numeri è stato oggi il sottosegretario al Mase Claudio Barbaro, rispondendo alla Camera a un’interpellanza urgente del Pd sulla consistenza degli organici, sulla programmazione del reclutamento e sul numero delle scuole di formazione delle forze di polizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Forze dell’ordine, più pensionamenti e organici ancora sottodimensionati. Il governo corre ai riparti

