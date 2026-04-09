Ausl Piacenza | il sindacato contesta la scelta sulle nuove figure

Il sindacato Fp Cgil ha espresso forti riserve sulla recente decisione dell’Azienda Usl di Piacenza di nominare nuove figure di supporto al personale. La questione riguarda la gestione del benessere organizzativo all’interno dell’ente e ha attirato l’attenzione del sindacato, che ha contestato pubblicamente la scelta della direzione. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulle modalità di supporto e supporto al personale sanitario.

La gestione del benessere organizzativo all’interno dell’Azienda Usl di Piacenza è finita sotto la lente d’ingrandimento del sindacato Fp Cgil, che ha espresso forti riserve sulla recente decisione della direzione riguardo alla nomina delle nuove figure di supporto al personale. L’ufficializzazione riguarda l’istituzione di due consigliere di fiducia, identificate come Federica Bianchi e Giovanna Casella dopo una procedura di selezione, con il compito di offrire un punto di riferimento per chiunque affronti situazioni di disagio lavorativo, mobbing, discriminazioni o molestie, incluse quelle di natura psicologica o sessuale. L’annuncio dell’Ausl di Piacenza punta a fornire uno strumento concreto per la tutela di chi opera nei reparti e nei servizi sanitari, cercando di prevenire fenomeni di discriminazione e malessere relazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ausl Piacenza: il sindacato contesta la scelta sulle nuove figure Agrigento: memoria sulle strade, nuove intitolazioni tra vittime di mafia e figure controverse.Agrigento sta cambiando volto, non solo urbanisticamente, ma anche simbolicamente. Suicidio Paolo Mendico, sospese anche due insegnanti. Il sindacato contesta il provvedimento alla presideRoma, 23 gennaio 2026 – Provvedimenti non solo nei confronti della dirigente scolastica dell'istituto frequentato da Paolo Mendico. Temi più discussi: L'Ausl fa marcia indietro su Bobbio. Fp Cgil: Vittoria sui pasti nei festivi, ma la vertenza sui buoni pasto continua; Ai lavoratori Ausl negato il pasto nei festivi a Bobbio; Operaio travolto dal treno, Ugl: Intervenire sul serio in nome della giustizia sociale e della dignità del lavoro; Sul diritto alla mensa servono risposte immediate e soluzioni condivise. Fp Cgil Bene le consigliere di fiducia dell’Ausl, ma dovevano essere esterne all’aziendaApprendiamo con interesse l'ufficializzazione dell'istituzione della figura della consigliera di fiducia all'interno dell'Azienda Usl di Piacenza. piacenzasera.it L'Ausl fa marcia indietro su Bobbio. Fp Cgil: «Vittoria sui pasti nei festivi, ma la vertenza sui buoni pasto continua»A partire dai prossimi giorni, tutti i dipendenti in servizio a Bobbio potranno finalmente ritirare il pasto e consumarlo negli spazi dedicati anche di domenica e nei festivi, sanando un'anomalia che ... ilpiacenza.it Già dirigente medico geriatra nella Ausl di Piacenza era anche laureato in Farmacia. Fu volontario e poi presidente della Croce Rossa, consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano ma anche presidente della Provincia - facebook.com facebook