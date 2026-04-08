Tanti auguri Aldo de Brunó Castelferretti festeggia i 100 anni di una delle figure più conosciute del paese

Ieri pomeriggio all’oratorio di Castelferretti si è svolta una cerimonia per celebrare i cento anni di Aldo Brunori, una delle figure più conosciute del paese. Familiari, amici e membri della comunità si sono riuniti per festeggiare questo importante traguardo. L’evento ha visto un afflusso di persone che hanno condiviso momenti di festa, emozione e solidarietà, sottolineando l’attenzione verso questa ricorrenza speciale.

FALCONARA - Un pomeriggio di festa, emozione e comunità quello di ieri all’oratorio di Castelferretti, dove familiari e amici si sono riuniti per celebrare i 100 anni di Aldo Brunori, figura storica e molto conosciuta nel paese in cui vive.Accanto alle figlie Stefania e Lorena, ai generi, ai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Frosinone festeggia i 100 anni di Mario Frasca: gli auguri del sindaco MastrangeliIl primo cittadino di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, rende omaggio al neo centenario: «Un esempio di dignità, lavoro e valori che rafforzano la... Tanti auguri Trap! Il Giuan festeggia 87 anni firmando autografi e scattando foto coi tifosiIl Giuan da Cusano Milanino, un mito senza età anche se la carta d'identità dice 17 marzo 1939.