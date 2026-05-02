Taglio di 11 persone al centro postale di Cervignano servizi a rischio in tutta la Bassa

Al centro postale di Cervignano si sta pianificando un taglio di 11 posti di lavoro, una decisione che potrebbe influenzare i servizi nella zona della Bassa. La riduzione del personale ha suscitato preoccupazioni tra le rappresentanze sindacali e gli utenti, che temono possibili ripercussioni sulla qualità e sulla continuità delle consegne. La questione è al centro di un confronto tra le parti coinvolte, senza ancora una risoluzione definitiva.

Il Centro di distribuzione postale di Cervignano sta per subire una trasformazione che preoccupa profondamente le rappresentanze dei lavoratori e i cittadini del territorio. A partire da lunedì 4 maggio, in base a quanto informano le rappresentanze sindacali, diventerà operativa una.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Dal centro di Napoli rifornivano di droga tutta la provincia: sei persone arrestateBlitz questa mattina della Polizia di Stato: sei persone sono finite in manette per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze... Licenziamento collettivo al Centro Today: a rischio 11 posti di lavoro per la chiusura di “Scarpe & Scarpe”Filcams Cgil e Uiltucs lanciano l’allarme: il negozio chiuderà il 16 aprile per costi di gestione insostenibili. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Porto di Pesaro da salvare e potenziare: dai social parte la mobilitazione per evitare il taglio di 11 milioni di euro dal Mef; A Is Arenas la consegna preliminare dei lavori per il secondo lotto: lavori su campo da calcio e pista di atletica; Chigi: al via Piano Casa e proroga del taglio delle accise; Marcheinfinite Pesaro: il sindaco Biancani induce una manifestazione pubblica contro il taglio di 11 milioni per il porto. Il porto di Pesaro è un'infrastruttura strategica per l'economia della città. I giornalisti di Citynews verso 10 giorni di sciopero contro tagli al personaleL’assemblea di Citynews, con circa l’80 per cento dei voti a favore, ha dato mandato al Cdr di proclamare subito lo stato di agitazione e pianificare un pacchetto di 10 giorni di sciopero. La ... primaonline.it Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durà fino al 10 maggio. E' una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indica un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il va - facebook.com facebook Il caschetto di Kasia Smutniak è perfetto per la primavera e sta bene a tutte. Fresco, dinamico, trasformista. Una hairstylist spiega come portarlo, dal mosso casual al wet x.com