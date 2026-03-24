Dal centro di Napoli rifornivano di droga tutta la provincia | sei persone arrestate

Questa mattina a Napoli la Polizia di Stato ha eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di sei persone. Le indagini hanno accertato che dal centro della città si rifornivano di droga, che veniva poi distribuita in tutta la provincia. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e materiale legato all’attività illecita.

Blitz questa mattina della Polizia di Stato: sei persone sono finite in manette per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il 2025 dei carabinieri, in provincia 373 persone arrestate. Sequestrati 460 chili di drogaIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini, con l’approssimarsi della fine dell’anno, ha tracciato una sintesi delle attività condotte e dei... Calata Capodichino: sorprese con la droga. Arrestate 2 persone dalla Polizia di StatoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Una selezione di notizie su Dal centro di Napoli rifornivano di... Temi più discussi: Tra le torri di Kenzo Tange ha aperto la nuova stazione di Miralles Tagliabue a Napoli; Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli; Napoli, due pedoni travolti e uccisi da un'auto in pieno centro; Metro Linea 6 Napoli, orari prolungati: corse fino alle 21 dal 23 marzo. Due donne travolte e uccise a Napoli, l'autista era ubriaco????u?u0010u0005??u0003?=u0010`Sh??%?_}?????p????W6u0002??u0015?TW??o (?X}??^u001b?&? |;?=Ru0006T?t??'?,u001au0002? !?J??*? ??MJq6:?ru0006$>u001f?I???:$u001a?#?J???? (~?u0001!?.W??????b>?,j?? [?$??? ... ansa.it Accoltellati in pieno giorno in centro a Napoli: due uomini in ospedaleUn 36enne e un 21enne sono stati ricoverati all'ospedale Pellegrini dopo essere stati accoltellati questa mattina in corso Garibaldi, in centro a Napoli ... fanpage.it Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto nel dibattito politico dopo l’esito del referendum sulla riforma della giustizia promossa dal governo guidato da Giorgia Meloni, invitando a evitare letture drastiche del risultato e a puntare piuttosto su una fase - facebook.com facebook Napoli, investito mentre attraversa la strada: professor Italo Ferraro muore in ospedale x.com