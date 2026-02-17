Licenziamento collettivo al Centro Today | a rischio 11 posti di lavoro per la chiusura di Scarpe & Scarpe
Il negozio di calzature “Scarpe & Scarpe” al Centro Today di Pistunina chiude ad aprile, e dieci dipendenti rischiano di perdere il lavoro. La decisione arriva dopo la comunicazione di un licenziamento collettivo, legato alla cessazione dell’attività del punto vendita. La notizia preoccupa i lavoratori e le lavoratrici, che temono un impatto diretto sulla loro stabilità occupazionale.
Filcams Cgil e Uiltucs lanciano l’allarme: il negozio chiuderà il 16 aprile per costi di gestione insostenibili. Sit-in di protesta giovedì 19 febbraio Un nuovo colpo per il commercio cittadino: il negozio di calzature “Scarpe & Scarpe” al Centro Today di Pistunina chiuderà i battenti ad aprile, lasciando in bilico 11 lavoratori e lavoratrici. A lanciare l’allarme sono le sigle sindacali Filcams Cgil e Uiltucs, preoccupate per il futuro del personale. “Per 11 dipendenti si aprono le porte del licenziamento collettivo – spiegano Giuseppe Ragno, Filcams Cgil Messina, e Francesco Rubino, segretario generale Uiltucs Messina –.🔗 Leggi su Messinatoday.it
