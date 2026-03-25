Taglio accise non cambia benzina più cara per aumenti

I prezzi della benzina sono aumentati a causa degli ultimi aumenti delle accise e delle tensioni internazionali che influenzano i mercati energetici. Il petrolio ha superato nuovamente i 100 dollari al barile, contribuendo all'aumento dei costi delle fonti di carburante. La decisione di mantenere invariato il livello delle accise ha contribuito a mantenere stabile la tassazione, ma i prezzi al dettaglio continuano a salire.

Le ricadute dei conflitti che incendiano il mondo sono sui prezzi di benzina e gas. Tante le incertezze, con il petrolio cha ha superato di nuovo i 100 dollari al barile. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Taglio accise non cambia, benzina più cara per aumenti Articoli correlati Benzina più cara: aumenti in autostradaNegli ultimi giorni il prezzo della benzina e del diesel è tornato a salire in Italia. Carburanti, taglio di 20 centesimi sulle accise per benzina e diesel: ecco cosa cambiaRoma, 19 marzo 2026 – Il governo prova a frenare il caro carburanti con un intervento immediato: per 20 giorni scende di 20 centesimi al litro... Taglio accise non cambia, benzina più cara per aumenti Altri aggiornamenti su Taglio accise Temi più discussi: Prezzo benzina e diesel, taglio accise sui carburanti: cosa cambia; Decreto in vigore: taglio di 25 centesimi a litro. Controlli della Gdf su rispetto prezzi; Taglio accise? Beneficio reale 14,6 euro ad automobilista: aiuta, ma non cambia le difficoltà dei cittadini. Rincari applicati prima della misura restano intoccabili; Accise tagliate, prezzi ancora fermi: controlli a tappeto sui distributori | Quattroruote.it. Prezzo benzina e diesel, taglio accise sui carburanti: cosa cambiaIl taglio delle accise varato dal governo costa 417,4 milioni nel 2026 e 6,1 milioni nel 2028, si apprende dal testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le altre misure previste, il credito ... tg24.sky.it Carburanti alle stelle, c'è il decreto taglia-accise: cosa cambia da oggi e quanto scende il prezzo alla pompaTaglio accise su benzina e diesel per 20 giorni: ecco quanto si risparmia davvero e le nuove misure contro il caro carburanti. tag24.it Codacons, gasolio verso 2,1 euro: "Tra 4 giorni taglio accise del tutto vanificato" - facebook.com facebook Taglio accise di 25 centesimi, ma a Foggia il diesel supere ancora i 2 euro: "Qui mai effettuati" x.com