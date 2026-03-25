Taglio accise non cambia benzina più cara per aumenti

Da tv2000.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I prezzi della benzina sono aumentati a causa degli ultimi aumenti delle accise e delle tensioni internazionali che influenzano i mercati energetici. Il petrolio ha superato nuovamente i 100 dollari al barile, contribuendo all'aumento dei costi delle fonti di carburante. La decisione di mantenere invariato il livello delle accise ha contribuito a mantenere stabile la tassazione, ma i prezzi al dettaglio continuano a salire.

Le ricadute dei conflitti che incendiano il mondo sono sui prezzi di benzina e gas. Tante le incertezze, con il petrolio cha ha superato di nuovo i 100 dollari al barile. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

taglio accise non cambia benzina pi249 cara per aumenti
© Tv2000.it - Taglio accise non cambia, benzina più cara per aumenti

Articoli correlati

Benzina più cara: aumenti in autostradaNegli ultimi giorni il prezzo della benzina e del diesel è tornato a salire in Italia.

Carburanti, taglio di 20 centesimi sulle accise per benzina e diesel: ecco cosa cambiaRoma, 19 marzo 2026 – Il governo prova a frenare il caro carburanti con un intervento immediato: per 20 giorni scende di 20 centesimi al litro...

Taglio accise non cambia, benzina più cara per aumenti

Video Taglio accise non cambia, benzina più cara per aumenti

Altri aggiornamenti su Taglio accise

Temi più discussi: Prezzo benzina e diesel, taglio accise sui carburanti: cosa cambia; Decreto in vigore: taglio di 25 centesimi a litro. Controlli della Gdf su rispetto prezzi; Taglio accise? Beneficio reale 14,6 euro ad automobilista: aiuta, ma non cambia le difficoltà dei cittadini. Rincari applicati prima della misura restano intoccabili; Accise tagliate, prezzi ancora fermi: controlli a tappeto sui distributori | Quattroruote.it.

Prezzo benzina e diesel, taglio accise sui carburanti: cosa cambiaIl taglio delle accise varato dal governo costa 417,4 milioni nel 2026 e 6,1 milioni nel 2028, si apprende dal testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le altre misure previste, il credito ... tg24.sky.it

Carburanti alle stelle, c'è il decreto taglia-accise: cosa cambia da oggi e quanto scende il prezzo alla pompaTaglio accise su benzina e diesel per 20 giorni: ecco quanto si risparmia davvero e le nuove misure contro il caro carburanti. tag24.it

Trova facilmente notizie e video collegati.