Il prologo del Giro di Romandia 2026 si terrà sulla cronometro di 3 chilometri tra Villars-sur-Glâne e Villars-sur-Glâne. Tadej Pogacar, con il pettorale numero 1, sarà tra i primi a scendere in strada. La corsa inizierà alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva. Il ciclista sloveno cerca di conquistare la prima maglia di leader della gara.

Lo sloveno Tadej Pogacar tenterà di conquistare la prima maglia di leader nel prologo del Giro di Romandia 2026 di ciclismo su strada, una cronometro individuale, la Villars-sur-Glâne-Villars-sur-Glâne, lunga 3.2 km: il corridore prenderà il via alle ore 17.27. La partenza del primo corridore è prevista alle ore 14.45, mentre l’arrivo dello sloveno, che sarà l’ultimo ciclista in gara, è calcolato attorno alle ore 17.30 circa. Il prologo del Giro di Romandia 2026 non sarà fruibile in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 15.30 a Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del prologo della manifestazione elvetica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Tadej Pogacar nel prologo del Giro di Romandia 2026: orario preciso, n. di pettorale, tv

Notizie correlate

Quando parte Sofia Goggia, prima prova discesa Cortina 2026: orario preciso, n. di pettorale, tvSofia Goggia inizierà la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di venerdì 6 febbraio, quando andrà in...

Quando parte Federica Brignone, prima prova discesa Cortina 2026: orario preciso, n. di pettorale, tvVenerdì 6 febbraio si preannuncia particolarmente impegnativo per Federica Brignone: in mattinata si cimenterà nella prima prova cronometrata della...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: È arrivato chi può battere Pogacar in salita?; Seixas si arrende a Tadej: Pogacar è il più forte. Ma 2°, alla prima partecipazione Liegi, non posso essere deluso; Quando torna Tadej Pogacar? Tra due giorni la prima corsa a tappe stagionale: gli avversari che troverà; Freccia Vallone 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada.

Quando parte Tadej Pogacar nel prologo del Giro di Romandia 2026: orario preciso, n. di pettorale, tvLo sloveno Tadej Pogacar tenterà di conquistare la prima maglia di leader nel prologo del Giro di Romandia 2026 di ciclismo su strada, una cronometro ... oasport.it

Revocata la multa a Tadej Pogacar: dietrofront alla Liegi-Bastogne-LiegiLa domenica di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si è sviluppata lungo due direttrici opposte: da un lato il trionfo sportivo, dall’altro un ... oasport.it

Sentite cosa è successo a Tadej Pogacar alla Liegi: maxi sanzione da 5000 franchi svizzeri! - facebook.com facebook

Tadej Pogacar prima prende una multa e poi c’è la revoca: cosa è accaduto dopo la vittoria nella Liegi-Bastogne-Liegi 2026 - x.com