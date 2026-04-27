Giro di Romandia 2026 | la startlist e chi parteciperà C’è Tadej Pogacar!

La 79ª edizione del Giro di Romandia si prepara a partire, con una startlist ricca di atleti di rilievo. Tra i partecipanti ci sarà anche Tadej Pogacar, due volte campione del mondo e vincitore recente della Liegi-Bastogne-Liegi, che farà il suo debutto nella corsa elvetica. La gara si svolgerà su più tappe e attirerà numerosi ciclisti professionisti provenienti da diverse nazioni.

Sarà un’edizione spettacolare quella numero 79 del Giro di Romandia. Spazio infatti al debutto nella corsa elvetica del due volte campione del mondo e recente vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi Tadej Pogacar. Basta e avanza la presenza dello sloveno per animare la gara a tappe svizzera, ma da segnalare una startlist di eccellente qualità con anche la coppia RedBull formata da Florian Lipowitz e Primoz Roglic, oltre che l’azzurro Antonio Tiberi. BAHRAIN VICTORIOUS? Caruso Damiano Gradek Kamil Martinez Lenny Stannard Robert Tiberi Antonio Valter Attila Van Mechelen Vlad Henri EF EDUCATION-EASYPOST Beloki Fernandez Markel Leonard Michael Shea...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026: la startlist e chi parteciperà. C’è Tadej Pogacar! Notizie correlate Giro di Catalogna 2026: la startlist e chi parteciperà. Sfida tra Vingegaard ed EvenepoelNon c’è un momento di pausa nel calendario del World Tour di ciclismo al maschile. Poga?ar sfida la Svizzera: il Giro di Romandia punta al trionfo?? Cosa sapere Tadej Pogacar partecipa al Giro di Romandia tra il 28 aprile e il 3 maggio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giro di Romandia 2026, 6 giorni di gara e tantissima montagna per la prima partecipazione in carriera di Tadej Poga?ar; Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?; TOUR DE ROMANDIE 2026. TANTA MONTAGNA, TANTE RINUNCE; Giro di Romandia 2026: Poga?ar al debutto, tappe e percorso della sfida svizzera. Giro di Romandia 2026: la startlist e chi parteciperà. C’è Tadej Pogacar!Sarà un'edizione spettacolare quella numero 79 del Giro di Romandia. Spazio infatti al debutto nella corsa elvetica del due volte campione del mondo e ... oasport.it Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?Nella transizione tra la parte iniziale di annata nella quale le Classiche del Nord l'hanno fatta da padrone e il Giro d'Italia, prima grande corsa a ... oasport.it Analisi Favoriti Giro di Romandia 2026: gruppo ridotto ma ci sarà Pogacar. Scopri la lotta per il podio con Lipowitz e Roglic pronti a sfidare il campione del mondo, e guarda la startlist completa. Leggi l’analisi e il borsino aggiornato delle potenziali… x.com Tadej Pogacar si prepara a una settimana inedita. Dopo il secondo posto alla Parigi-Roubaix, il leader della UAE Team Emirates XRG punta alla doppietta Liegi-Bastogne-Liegi–Giro di Romandia, con l’obiettivo di conquistare entrambe le corse. - facebook.com facebook