Non è solo un film. Il Diavolo veste Prada 2 è diventato un fenomeno culturale che trascende lo schermo, trasformando un semplice accessorio da cinema in un oggetto del desiderio collettivo. A vent’anni esatti dall’iconico primo capitolo, il sequel più atteso del 2026 sta dominando il box office italiano con numeri clamorosi, ma è un gadget merchandising a rubare la scena: il secchiello porta popcorn a forma di borsa glamour. Il prezzo ufficiale è di 79,90 euro. Una cifra che, a prima vista, sembra fuori da ogni logica per un contenitore di popcorn. Eppure, durante la première di mercoledì 29 aprile, le scorte nei cinema di tutto il mondo sono andate letteralmente esaurite in poche ore.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Svelato il prezzo della borsa rossa da popcorn del Diavolo veste Prada 2: scatta la polemica (sui social è caccia al gadget)

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Il diavolo veste Prada 2 e la borsa dei popcorn che potrebbe diventare l’it-bag più improbabile della stagioneMa se la curiosità attorno al film è già altissima, a far parlare in queste ore è anche un gadget decisamente insolito.

Una raccolta di contenuti

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