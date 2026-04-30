Dopo l’uscita nelle sale di Il Diavolo veste Prada 2, è diventato molto diffuso un gadget ispirato al film: una borsa per popcorn del valore di 80 euro, che richiama lo stile glamour della celebre borsa rossa. La pellicola vede il ritorno di due attrici principali e ha riscosso grande successo tra il pubblico. Il secchiello per popcorn ha attirato l’attenzione sui social e tra gli appassionati di moda e cinema.

L’uscita nelle sale de Il Diavolo veste Prada 2, che vede il ritorno dell’iconico duo formato da Anne Hathaway e Meryl Streep, non ha portato solo grandi ascolti ma anche un gadget che è diventato immediatamente virale: un secchiello per popcorn a forma di borsa rossa glamour. L’accessorio è stato progettato per sembrare una vera tote bag di pelle con doppi manici, finiture dorate e portachiavi a tema, tra cui l’iconica scarpa con il tacco a forcone. Sebbene sia nato come un oggetto da collezione per i fan più accaniti, la sua disponibilità limitata ha scatenato una vera e propria caccia al tesoro. In Italia, l’esclusivo gadget è approdato...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il gadget di Il Diavolo veste Prada 2 diventa virale: la borsa per i popcorn da 80€ che tutti vogliono

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Il diavolo veste Prada 2 e la borsa dei popcorn che potrebbe diventare l’it-bag più improbabile della stagioneMa se la curiosità attorno al film è già altissima, a far parlare in queste ore è anche un gadget decisamente insolito.

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