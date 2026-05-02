Svelato il manifesto di PulciNellaMente 2026
Nell'ambito di “PulciNellaMente 2026”, è stato svelato il manifesto della ventiseiesima edizione, firmato dal maestro Lello Esposito. Nel solco di una tradizione che da oltre un quarto di secolo coniuga pedagogia, teatro e identità culturale, la presentazione del Manifesto 2026 della Rassegna.🔗 Leggi su Casertanews.it
Sant’Arpino (CE) - XXVI edizione della rassegna di teatro scuola #Pulcinellamente (01.05.26)
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