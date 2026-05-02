PulciNellaMente 2026 | svelato il manifesto firmato da Lello Esposito

È stato presentato il manifesto ufficiale di PulciNellaMente 2026, la ventiseiesima edizione della rassegna culturale. Il documento è stato firmato dal Maestro Lello Esposito e illustrato in una cerimonia pubblica. La manifestazione si terrà nel corso dell’anno e prevede numerosi eventi e iniziative dedicate all’arte e alla cultura. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e organizzatori dell’evento.

Tempo di lettura: 3 minuti PulciNellaMente 2026: svelato il manifesto della ventiseiesima edizione firmato dal Maestro Lello Esposito. Nel solco di una tradizione che da oltre un quarto di secolo coniuga pedagogia, teatro e identità culturale, la presentazione del Manifesto 2026 della Rassegna Nazionale di Teatro Scuola PulciNellaMente segna, ancora una volta, l’inizio di un tempo atteso: quello dell’incontro tra giovani, arte e territorio. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice del seicentesco Palazzo Ducale “Sanchez de Luna” di Sant’Arpino. A svelare il manifesto, sotto il tradizionale drappo rosso, sono stati il direttore della rassegna Elpidio Iorio e il sindaco Ernesto Di Mattia, affiancati dall’assessore alla Cultura Giovanni Maisto e dai consiglieri Ernesto Di Serio e Giovanni D’Errico.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PulciNellaMente 2026: svelato il manifesto firmato da Lello Esposito Notizie correlate Alessio Visone celebra quattro decenni di eleganza e creatività con le sirene disegnate da Lello EspositoQuattro decenni di eleganza e creatività dello stilista Alessio Visone celebrati da quattro sirene disegnate per l’occasione dal maestro Lello... Dalle parole alle “azioni concrete”: il manifesto antifascista firmato da Ilaria Salis e Mimmo LucanoRoma, 18 feb – Dopo la morte di Quentin Deranque a Lione, l’“Appello internazionale antifascista e antimperialista” firmato anche da Ilaria Salis,...