SuperEnalotto numeri combinazione vincente oggi 6 marzo

Nel concorso di oggi del SuperEnalotto, venerdì 6 marzo, non sono stati estratti né un '6' né un '5+1'. Sono stati invece centrati nove numeri '5', ognuno dei quali porta una vincita di 16. La combinazione vincente non è stata raggiunta e non sono stati registrati jackpot da parte dei giocatori.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, venerdì 6 marzo, del SuperEnalotto. Centrati, invece, nove '5' che vincono 16.043,59 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 131.3 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende.