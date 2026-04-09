Il SuperEnalotto di questa sera mette in palio un jackpot di 146,7 milioni di euro, la cifra più alta mai raggiunta a livello mondiale. La cifra fa crescere l’attenzione di molti giocatori, desiderosi di tentare la fortuna con questa estrazione. L’estrazione si svolge in una data di grande attesa, attirando l’interesse di chi sogna di vincere una somma così elevata.

Milano, 9 aprile 2026 – Al solo pronunciarla, la cifra, mette i brividi: 146,7 milioni di euro. A tanto ammonta il montepremi in palio con il SuperEnalotto di questa sera. Chi dovesse indovinare la sestina vincente si porterebbe a casa il jackpot più alto del mondo – il settimo di tutti i tempi- un primato raggiunto dall’estrazione di oggi, giovedì 9 aprile, che supera quindi i montepremi di Eurojackpot, EuroMillions, Powerball e MegaMillions. Le vincite non riscosse entro i termini all'erario. Verso Camel a 6,30 euro a pacchetto Più di uno sfizio . Cosa si può fare con una cifra simile? Beh, (quasi) tutto. Tanto per cominciare ci si potrebbe permettere la Ferrari più costosa mai venduta, la 250 GTO del 1963, che ha raggiunto cifre superiori ai 50 milioni di dollari in trattative private e aste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto da capogiro: in palio 146,7 milioni, il jackpot più alto al mondo

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