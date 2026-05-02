SuperEnalotto estrazione di oggi sabato 2 maggio | numeri vincenti jackpot e quote

Oggi, sabato 2 maggio 2026, si tiene l’estrazione settimanale del SuperEnalotto, uno dei giochi più popolari in Italia. In questa occasione, il jackpot ha raggiunto il valore più alto mai registrato nel mondo, attirando l’attenzione di molti appassionati. I numeri vincenti saranno annunciati a breve, insieme alle quote per le eventuali vincite. La lotteria si svolge regolarmente come ogni settimana, con milioni di giocatori che attendono di scoprire se avranno centrato la combinazione vincente.

Nuovo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 2 maggio 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 70, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 157,7 milioni di euro per la sola sestina vincente che.🔗 Leggi su Livornotoday.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 28/02/2026

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