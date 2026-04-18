SuperEnalotto estrazione di oggi sabato 18 aprile | numeri vincenti jackpot e quote

Oggi, sabato 18 aprile 2026, si tiene l'estrazione del SuperEnalotto, con un jackpot che raggiunge un record mondiale. I giocatori attendono i numeri vincenti, mentre si conoscono le quote in palio. L'estrazione si svolge in mattinata, e i risultati saranno comunicati nelle successive ore. La giornata si presenta all'insegna dell'attesa e della speranza per chi ha scelto di tentare la fortuna.

Nuovo appuntamento con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 18 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 63, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 151,7 milioni di euro per la sola sestina vincente che, tuttavia.🔗 Leggi su Livornotoday.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 14/03/2026

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