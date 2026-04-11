SuperEnalotto estrazione di oggi sabato 11 aprile | numeri vincenti quote e jackpot

Nella giornata di sabato 11 aprile 2026 si tiene l’estrazione del SuperEnalotto, con un jackpot che si attesta come il più elevato mai registrato a livello mondiale. Le persone in tutta Italia sono in attesa di conoscere i numeri vincenti, le quote e l’ammontare totale del montepremi in palio. Nessuna altra informazione ufficiale è ancora stata diffusa riguardo ai risultati di questa estrazione.

Grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di sabato 11 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 58, infatti, il SuperEnalotto mette in palio 148,5 milioni di euro per la sestina vincente. Qui su LivornoToday i numeri vincenti e le quote a partire dalle 20, in.🔗 Leggi su Livornotoday.it SuperEnalotto, estrazione di oggi giovedì 9 aprile: numeri vincenti, quote e jackpotGrande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 9 aprile 2026, con il montepremi più alto al mondo. SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 11 aprile 2026: estrazione e numeri vincentiMilano, 11 aprile 2026 – Continua anche questa sera, sabato 11 aprile, la caccia al jackpot da sogno del SuperEnalotto, che ha raggiunto quota 148,5... SuperEnalotto - Estrazione e risultati 31/10/2025