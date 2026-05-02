LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bulega conquista la pole prima fila tutta italiana!

Durante le prove ufficiali della Superbike al GP Ungheria 2026, Nicolò Bulega ha ottenuto la pole position con un tempo di 1’38. La prima fila della griglia di partenza è composta esclusivamente da piloti italiani. La classifica della Superpole è stata aggiornata alle 11.35, confermando la posizione di Bulega e il risultato delle qualifiche. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con i piloti pronti a scendere in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35 Questa la classifica della Superpole Nicolò Bulega – Ducati Panigale V4R – 1’38.094. Lorenzo Baldassarri – Ducati Panigale V4R – +0.608. Yari Montella – Ducati Panigale V4R – +0.625. Miguel Oliveira – BMW M 1000 RR – +0.773. Iker Lecuona – Ducati Panigale V4R – +0.784. Andrea Locatelli – Yamaha YZF R1 – +0.822. Sam Lowes – Ducati Panigale V4R – +0.844. Alberto Surra – Ducati Panigale V4R – +0.957. Álvaro Bautista – Ducati Panigale V4R – +1.108. Alex Lowes – Bimota KB998 Rimini – +1.258. Tarran Mackenzie – Ducati Panigale V4R – +1.323. Garrett Gerloff – Kawasaki ZX-10RR – +1.325. Danilo Petrucci – BMW M 1000 RR – +1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega conquista la pole, prima fila tutta italiana! Notizie correlate LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alla Superpole ed alla gara-1 valida... Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Lecuona e Bulega in lotta per la pole Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcata; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike Balaton 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming. LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: tra poco la SuperpoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 Fino a questo momento Bulega ha collezionato solo pole position, sarà così anche in Ungheria? 11.10 Cinque ... oasport.it Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streamingTutto pronto al Balaton Park per un sabato in cui si terranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d'Ungheria 2026, valevole come quarta tappa stagionale ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/superbike-iker-lecuona-precede-bulega-anche-nella-fp2-del-gp-di-ungheria/ Iker Lecuona si conferma anche nella FP2 e precede Nicolò Bulega a Balaton Park. Dominio Ducati. - facebook.com facebook Superbike, Iker Lecuona precede Bulega anche nella FP2 del GP di Ungheria - x.com