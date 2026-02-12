Regate motonautica e basket in piazza | presentata l' estate dei grandi eventi del mare

Questa mattina a Milano, alla BIT, Brindisi ha presentato il suo calendario di eventi estivi dedicati a motonautica, regate e basket in piazza. La città punta forte sul mare come motore di sviluppo e turismo, con appuntamenti che promettono di coinvolgere migliaia di persone. La presentazione ha acceso l’interesse di tanti operatori e appassionati, pronti a vivere un’estate all’insegna dello sport e della socialità in riva al mare.

MILANO – Il mare come motore di sviluppo, sport e turismo. Brindisi si è presa la scena stamattina presso il padiglione della Regione Puglia alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, svelando un calendario di eventi nautici per l'estate 2026 che promette di attrarre migliaia di appassionati e visitatori da tutta Europa. Il sipario si alzerà nel weekend del 30 e 31 maggio 2026 con la tredicesima edizione della Vela Cup "Marina di Brindisi". Il circuito, tra i più partecipati del Mediterraneo, introduce quest'anno importanti novità, tra cui un premio in denaro di 1.000 euro per il vincitore assoluto di ogni tappa e nuovi riconoscimenti per gli equipaggi più giovani e quelli più "esperti".

