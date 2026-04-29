In Comune il tavolo di confronto sul mercato ittico | Prove e migliorie prima dello spostamento definitivo VIDEO

In un incontro tra le autorità comunali e gli operatori del mercato ittico si è deciso di mantenere la data di trasferimento dalla sede storica sul lungofiume alla banchina sud del porto canale. La decisione prevede una fase di prove e verifiche, durante la quale saranno valutate eventuali migliorie prima di procedere con lo spostamento definitivo. La discussione si è svolta in un clima di confronto e ascolto delle richieste degli operatori.

Il trasferimento del mercato ittico all’ingrosso dalla sede storica sul lungofiume alla banchina sud del porto canale resta confermato, ma con un’apertura alle richieste degli operatori e una fase di prova prima dello spostamento definitivo. È quanto emerso dal tavolo di confronto che si è svolto.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Gli operatori del mercato ittico si presentano in Comune, è ancora scontro sul trasferimento della sede [VIDEO-FOTO] Leggi anche: Italexit contro lo spostamento del mercato ittico: “Stop al trasferimento forzato, spazi insufficienti” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Latina Città Universitaria e della Farmaceutica, aperto il tavolo operativo; Tavolo prefettizio per la vertenza Konecta; Alla Mediateca Montanari il tavolo tecnico sulla cultura per costruire una visione condivisa della città; Torna la Festa dell’Ambiente con pedalata tra i parchi della città. Tavolo delle cittadinanze, il Comune di Empoli pubblica l’avviso per individuare i 9 membriCome partecipare all’avviso del Comune: il termine di scadenza di presentazione della domanda è il 14 maggio 2026 ... gonews.it Licenze taxi per i disabili: «Ora un tavolo in Comune»«La verità? A nessuno importa dei disabili. Invece di togliere le barriere architettoniche le aggiungono. Ma i disabili e le persone cosiddette normali non vivono in due universi separati: ci ... ilmessaggero.it Soliera, approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2025 Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, al 31 dicembre 2025 il Comune chiude con un risultato positivo di quasi tre milioni di euro... - facebook.com facebook Ci vuole un coraggio fuori dal comune: dopo anni di politiche sistematicamente rivolte a colpire chi lavora, Giorgia Meloni si presenta ora in conferenza stampa per dare lezioni sul "salario giusto". Giusto per chi Non certo per i lavoratori sottopagati x.com