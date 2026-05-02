Successo per il concertone del Primo Maggio | Piazza Venerio sold-out con 7mila persone

La prima storica edizione del “Primo Maggio Udine” ha superato ogni aspettativa, trasformando Piazza Venerio nel cuore pulsante della festa dei lavoratori. L'evento ha registrato un'affluenza massiccia, con stime che oscillano tra le 7.000 e le 8.000 persone: la piazza ha raggiunto rapidamente la.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Per il Concertone successo in tv e sui socialPiazza San Giovanni in Laterano gremita, pubblico partecipe in presenza e sui social, share televisivo in crescita rispetto all'edizione precedente e cast artistico hanno sancito il successo del Conce ... ansa.it

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