Il concertone del Primo Maggio a Roma nel 2026 è stato trasmesso in diretta e ha preso il via con l'esibizione delle “Tigri da soggiorno”. Si prevede la presenza di circa 50.000 persone in piazza San Giovanni, dove si svolge l’evento musicale. L’appuntamento annuale richiama un vasto pubblico, che ha assistito alle performance sul palco allestito nella zona centrale della città.

Dalle 15.15, con l’inizio ufficiale della diretta su Rai 3, si esibiranno tra, gli altri, Angelica Bove e Paolo Belli. Lo spazio di prima serata (dopo le 21:00) ospiterà i nomi più attesi, tra cui Geolier, Emma Marrone, i Litfiba, Riccardo Cocciante e i Pinguini Tattici Nucleari. Ecco di seguito la scaletta: La festa in piazza è iniziata ben prima della diretta televisiva principale: alle 13:15 è inziato per il pre-show, uno spazio dedicato ai giovani talenti. Ad aprire le danze sono state le tre vincitrici del contest “1MNEXT”, dedicato proprio ai progetti emergenti: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo. A seguire, per completare la prima fase della giornata, saliranno sul palco Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno e Wepro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Concertone del Primo Maggio Roma 2026 in diretta: si inizia con le “Tigri da soggiorno”, attese 50 mila persone in piazza San Giovanni

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