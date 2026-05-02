Subaru 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, Subaru propone una gamma completa di modelli che includono diverse versioni e prezzi. Il marchio giapponese, prodotto dalla Subaru Corporation, si distingue per alcune caratteristiche tecniche, come il motore boxer a cilindri contrapposti e la trazione integrale Symmetrical AWD, che è presente su tutte le vetture. Questi elementi sono diventati punti di riferimento per la casa automobilistica negli ultimi anni.

Subaru è il marchio giapponese di Fuji Heavy Industries (oggi Subaru Corporation) celebre per due cifre tecniche distintive: il motore boxer a cilindri contrapposti orizzontalmente e la trazione integrale Symmetrical AWD permanente, di serie su tutta la gamma. Filosofia di marca: SUV e crossover robusti per uso “all-weather”, sicurezza ai vertici, niente diesel dal 2018, niente turbobenzina sportive sul mercato europeo (BRZ inclusa, con qualche eccezione di importazione). La gamma 2026 in Italia conta quattro modelli: Crosstrek, Forester, Outback e Solterra. Si parte da 37.900 € per la Crosstrek e si arriva a 62.250 € per la Solterra elettrica top.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Subaru 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere SUBARU OUTBACK 2026: EL COCHE QUE HUMILLA A LOS SUV MODERNOS | PRUEBA REAL Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Subaru prepara il SUV elettrico più potente di sempre; Subaru of America ha registrato vendite per 52.733 veicoli nell'aprile 2026; Le auto più affidabili del 2026; Salone di Pechino 2026: tutti i marchi e le auto protagoniste. Subaru 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliereSubaru è il marchio giapponese di Fuji Heavy Industries (oggi Subaru Corporation) celebre per due cifre tecniche distintive: il motore boxer a cilindri contrapposti orizzontalmente e la trazione ... ilgiornaledigitale.it In occasione della International Dealer Convention Subaru 2026, quest’anno a Torino, il Gruppo Apollonj Ghetti ha ricevuto il premio #Best #SubaruProtect #Performance. Un riconoscimento che ci emoziona e che vogliamo condividere proprio oggi, nel giorn - facebook.com facebook