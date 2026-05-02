Studenti si assentano per evitare una verifica la docente mette 3 a tutti | sanzionata dal Dirigente e dal tribunale Ecco perché

In una scuola, alcuni studenti si sono assentati per evitare una verifica, e la docente ha assegnato loro tutti un voto di tre. La decisione è stata impugnata e la docente è stata sanzionata sia dal dirigente scolastico che dal tribunale. La questione riguarda l’uso dei voti come strumento di sanzione, il quale non è ammesso secondo le normative scolastiche.