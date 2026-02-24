Docente sanzionato dal Dirigente a seguito di una critica durante il Collegio docenti il Tribunale annulla e chiarisce i limiti del potere dei Dirigenti

Un docente ha ricevuto una sanzione dal Dirigente dopo aver criticato la gestione scolastica durante un incontro collegiale. La decisione è stata impugnata e il Tribunale ha annullato la sanzione, stabilendo che i poteri disciplinari del Dirigente sono limitati e non possono essere esercitati senza rispetto delle procedure. La vicenda mette in luce i confini delle autorità scolastiche e il rispetto delle regole nei procedimenti disciplinari.

Quando un insegnante di una scuola pubblica viola i propri doveri professionali, l'Amministrazione può avviare un procedimento disciplinare e irrogare una sanzione. L'articolo.