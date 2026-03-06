Docente presa a pugni durante una gita scolastica davanti ai propri studenti Aggressore fermato dal Dirigente e colleghi

Durante una gita scolastica a Bologna, un insegnante è stata presa a pugni al volto davanti agli studenti. L'aggressore è stato subito fermato dal Dirigente e dai colleghi presenti sul posto. L'incidente si è verificato in un momento di elevata tensione nel centro della città, suscitando sconcerto tra i presenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'episodio.

Momenti di forte tensione nel centro di Bologna, dove un'insegnante è stata aggredita e colpita con un pugno al volto mentre accompagnava una classe in gita scolastica. L'episodio si è verificato sotto i portici del centro storico, davanti agli occhi di circa 75 studenti delle scuole medie che stavano rientrando ai pullman dopo una visita alla Pinacoteca Nazionale.