Per noi lei sarà sempre la prof più veloce del mondo | la sorpresa degli studenti alla prof Favaretto dopo il sogno olimpico sfumato

Martina Favaretto, insegnante e atleta di bob, ha mancato le Olimpiadi di appena due centesimi, ma gli studenti la sorprendono con una festa alla scuola. La studentessa più vicina si è fatta avanti con un cartellone colorato e un sorriso grande, mostrando quanto la ammirino.

Martina Favaretto, docente e bobbista, manca le Olimpiadi per due centesimi ma trova conforto a scuola. Gli studenti le dedicano un cartellone commovente: "Per noi lei sarà sempre la prof più veloce".