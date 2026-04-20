Insulti sessisti alla sindaca di Stanghella nuovo episodio al parco Centanini

Questa mattina, nel parco Centanini, è stato trovato un secondo messaggio offensivo con toni sessisti rivolto alla sindaca di Stanghella, Cristina Belluco. Il testo è stato scritto su un cartello presente nell’area verde. L’episodio si aggiunge a un precedente episodio simile avvenuto nei giorni scorsi nello stesso parco. La polizia ha avviato le indagini per identificare chi ha scritto i messaggi.

Questa mattina, 20 aprile, è stato scoperto un secondo insulto a sfondo sessista contro la sindaca di Stanghella, Cristina Belluco, vergato su un cartello di parco Centanini. La scritta non era immediatamente distinguibile, al contrario della prima, notata nel pomeriggio di sabato 18 da un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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