Un calciatore è stato condannato per violenza sessuale di gruppo. La decisione giudiziaria ha suscitato reazioni da parte dei centri antiviolenza, che hanno commentato la vicenda definendola come un ostacolo alla tutela delle vittime. La condanna è arrivata in seguito a un procedimento legale che ha portato alla sentenza definitiva. La notizia ha acceso un dibattito pubblico sulla questione della violenza di genere nel mondo dello sport.

Manolo Portanova, centrocampista della Reggiana, è stato condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo. I centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna hanno attaccato duramente il club per non aver sospeso il giocatore, denunciando l’ambiguità del mondo del calcio e la mancanza di responsabilità etica. Le associazioni chiedono coerenza tra le campagne simboliche e le azioni concrete delle società sportive. Manolo Portanova condannato per violenza sessuale I centri antiviolenza contro la Reggiana: "Alzato un muro di gomma" Il silenzio del calcio Manolo Portanova condannato per violenza sessuale Il 16 aprile 2026, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato integralmente il verdetto di primo grado emesso nei confronti di Manolo Portanova, condannandolo a 6 anni di carcere.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Manolo Portanova condannato per violenza sessuale, centri antiviolenza contro la Reggiana: "Muro di gomma"

Notizie correlate

Manolo Portanova condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppoLa Corte d’Appello di Firenze conferma i sei anni di reclusione per il calciatore della Reggiana e per lo zio Alessio Langella.

Caso Portanova, attacco alla Reggiana calcio: “Condannato per stupro di gruppo ma non sospeso, alzato un muro di gomma”Reggio Emilia, 27 parile 2026 – Attacco dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna alla Reggiana calcio per il caso Portanova.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per stupro di gruppo; Il calciatore Manolo Portanova è stato condannato anche in appello a sei anni di carcere per violenza sessuale; Manolo Portanova condannato anche in appello: 6 anni per stupro di gruppo. Il calciatore continua a giocare in Serie B; Il calciatore Manolo Portanova condannato anche in Appello per stupro di gruppo. La ragazza: È finito un incubo.

Manolo Portanova condannato per violenza sessuale, centri antiviolenza contro la Reggiana: Muro di gommaManolo Portanova condannato per violenza sessuale di gruppo: accusa dei centri antiviolenza contro la Reggiana per la mancata sospensione ... virgilio.it

Portanova condannato, i centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna attaccano: La Reggiana non ha decisoA una settimana dalla conferma in appello a Firenze della condanna a 6 anni al calciatore Manolo Portanova per violenza sessuale di gruppo la sua attuale squadra, la Reggiana, «non ha assunto, ancora, ... gazzettadiparma.it

Venerdì 17 aprile è stata confermata in appello la condanna a 6 anni per strupro di gruppo a Manolo Portanova, centrocampista e capitano della Reggiana, in Serie B. 48 ore dopo Portanova era in campo a giocare contro il Padova come se nulla fosse succes - facebook.com facebook

Manolo Portanova regolarmente in campo dal primo minuto con la Reggiana, oggi in Serie B contro il Padova. Giovedì è stato condannato in appello a 6 anni per stupro di gruppo. x.com