Domenica 3 maggio 2026 alle 17:15 si svolge la partita tra Strasburgo e Tolosa, valida per la fine del campionato. Lo Strasburgo, reduce da una sconfitta contro Madrid, affronta questa sfida con l’obiettivo di riscattarsi. La squadra di O’Neill si prepara ad affrontare i padroni di casa guidati da Martinez, in una sfida che conclude la stagione. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già resi noti.

Reduce dal KO di Madrid che li chiamerà all’ennesima rimonta europea i ragazzi dello Strasburgo di O’Neill sono impegnati quest’oggi in una gara di fine campionato contro il Tolosa di Martinez. Gli alsaziani hanno limitato i danni a Vallecas, resistendo strenuamente ai locali e uscendo sconfitti per 1 a 0, passivo ampiamente rimediabile in casa giovedì prossimo. Una squadra che a questo punto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Strasburgo-Tolosa (domenica 03 maggio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

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