Domenica 15 marzo 2026 alle 17:15 si gioca Metz-Tolosa, partita valida per il 26esimo turno di Ligue 1. Il Metz, ultimo in classifica, affronta in casa il Tolosa di Martinez. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite dagli operatori. I pronostici indicano una sfida aperta tra le due squadre, entrambe alla ricerca di punti importanti.

Programma del 26esimo turno di Ligue1 che vede il Metz fanalino di coda del torneo affrontare in casa il Tolosa di Martinez. I grenatines ormai sono sempre più lontani anche dai playout, distanti 6 punti, e non sembrano dare neppure l’idea di credere ancora nella salvezza: un altro 3 a 0 subito dal Lens ed è arrivato il KO numero 18 in stagione, oltre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Metz-Tolosa (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

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