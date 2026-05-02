Domenica 3 maggio alle 17:15 si disputa la partita tra Auxerre e Angers nel turno numero 32 della Ligue 1. La sfida si svolge allo stadio locale, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti in ottica salvezza. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi diversi e si preparano a confrontarsi in una partita che potrebbe influenzare la classifica finale.

Turno numero 32 di Ligue1 e l’Auxerre cerca punti salvezza in casa contro l’Angers di Dujeux. I diplomats sono usciti sconfitti di misura da Lione, fortuna vuole che anche il Nantes abbia perso e che il divario sul penultimo posto sia rimasto invariato, con scontri diretti e differenza reti che continuano a premiare la squadra di Pelissier. Gli Scoitses per festeggiare la matematica salvezza hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Auxerre-Angers (domenica 03 maggio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

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