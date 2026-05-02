Domenica 3 maggio 2026 alle 17:15 si svolgerà la partita tra Strasburgo e Tolosa, valida per le ultime giornate del campionato. Lo Strasburgo, reduce da una sconfitta a Madrid, si prepara a una sfida contro il Tolosa di Martinez. Le formazioni, le quote di scommessa e i pronostici sono stati già annunciati, con i convocati pronti a scendere in campo in questa partita di fine stagione.

Reduce dal KO di Madrid che li chiamerà all’ennesima rimonta europea i ragazzi dello Strasburgo di O’Neill sono impegnati quest’oggi in una gara di fine campionato contro il Tolosa di Martinez. Gli alsaziani hanno limitato i danni a Vallecas, resistendo strenuamente ai locali e uscendo sconfitti per 1 a 0, passivo ampiamente rimediabile in casa giovedì prossimo. Una squadra che a questo punto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Strasburgo-Tolosa (domenica 03 maggio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocati

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