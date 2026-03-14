Domenica 15 marzo 2026 alle 17:15 si giocherà il match tra Metz e Tolosa, nel 26esimo turno di Ligue 1. Il Metz, attualmente ultimo in classifica, ospiterà in casa il Tolosa, squadra guidata da Martinez. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati comunicati in vista di questa partita.

Programma del 26esimo turno di Ligue1 che vede il Metz fanalino di coda del torneo affrontare in casa il Tolosa di Martinez. I grenatines ormai sono sempre più lontani anche dai playout, distanti 6 punti, e non sembrano dare neppure l’idea di credere ancora nella salvezza: un altro 3 a 0 subito dal Lens ed è arrivato il KO numero 18 in stagione, oltre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Metz-Tolosa (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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