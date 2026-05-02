Strappa due collane in disco e prova a sparire nella folla | ragazzo arrestato

Un ragazzo è stato arrestato dopo aver preso due collane d’oro da un giovane presente su un dance floor affollato. Secondo quanto riferito, si sarebbe avvicinato al ragazzo in modo rapido, strappandogli le collane e cercando di svanire tra la folla. L’episodio è avvenuto in un locale frequentato da numerosi giovani, e le forze dell’ordine sono intervenute poco dopo aver ricevuto la segnalazione.

In mezzo alla folla sul dance floor si avvicina a uno dei tanti ragazzi che stanno ballando e, con un gesto rapido, gli strappa dal collo due collane in oro per poi tentare di confondersi tra la gente. La fuga, però, dura pochi minuti: il ladro viene bloccato dai Carabinieri all’interno della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gli strappa due collane da 4mila euro in pieno giorno, per strada: arrestato Leggi anche: Strappa due collane in oro da 4mila euro in pieno giorno, per strada: arrestato Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ’Veterano’ del crimine anche in Piemonte; Assalto alla Fontana Pelletterie di San Donato: bottino da un milione di euro; Napoli strappa collana d’oro a una turista | arrestato dopo inseguimento in centro. Strappa due collane nella discoteca Circus, arrestato 22enne italianoL'intervento dei carabinieri in via Dalmazia a Brescia ha permesso il recupero di gioelli per 5.000 euro. Il giovane è stato femato in flagranza di reato. quibrescia.it Strappa 2 collane dal collo di un cliente: arrestato 22enneHa strappato dal collo di un cliente due collane d’oro del valore di circa 5mila euro all’interno della discoteca Circus Beatclub di Brescia: un 22enne ital ... elivebrescia.tv Pallavolo Francia - Il Mulhouse Alsace strappa il titolo al Levallois Paris Saint-Cloud e realizza il triplete transalpino x.com GARDENA. . La sveglia del telefono ti strappa dal sonno. Il giardino invece ti sveglia con dolcezza. Quando gli uccelli iniziano a cantare, l’aria è ancora fresca e la luce del mattino è morbida, tutto il giardino prende lentamente vita. È uno di quei m - facebook.com facebook