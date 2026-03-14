Strappa due collane in oro da 4mila euro in pieno giorno per strada | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver strappato due collane d’oro dal valore di circa 4.000 euro a un suo coetaneo in piazza Abbiategrasso, a Milano. L’episodio si è verificato alle 18 di ieri, venerdì, in pieno giorno, nel quartiere sud della città. La vittima, nata nel 1978, ha subito il furto davanti a numerosi passanti.

Gli ha strappato due collane d’oro del valore di circa 4mila euro. Vittima un uomo nato nel 1978. È successo verso le 18 di ieri, venerdì, in Piazza Abbiategrasso (zona sud di Milano). Sul posto si trovava già di passaggio una volante della polizia di stato, che è intervenuta: ha fermato il responsabile e ha restituito la refurtiva alla vittima. L'uomo bloccato dagli agenti, un cittadino egiziano del 2007, è stato arrestato per furto con strappo. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Perché non riesco a dimagrire? I 12 errori più comuni secondo gli esperti . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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