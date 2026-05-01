Domenica, le strade del centro cittadino saranno chiuse al traffico dalle 7 del mattino per permettere lo svolgimento della Stramilano, evento che trasformerà l’area in una grande pista per la corsa. Durante la giornata, alcune modifiche interesseranno anche i percorsi dei mezzi pubblici, con deviazioni e variazioni nelle fermate. Le vie interessate dalle chiusure saranno interdette alle automobili, mentre i partecipanti potranno usufruire di percorsi dedicati.

Ci siamo quasi: domenica la Stramilano trasformerà le strade in una grande pista da corsa. Tutto è pronto per la storica manifestazione tanto amata dai runner meneghini (e non solo) arrivata alla 53esima edizione, tra gli eventi sportivi più popolari della città, capace di unire professionisti, amatori e famiglie. E come ogni anno la manifestazione comporterà modifiche alla viabilità, deviazioni del trasporto pubblico e chiusure temporanee al traffico in numerose zone. Previste tre differenti gare, pensate per corridori diversi. La più impegnativa è la mezza maratona competitiva da 21,097 chilometri, con partenza e arrivo in piazza Castello. Il via è fissato alle 8.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stramilano, percorsi e strade chiuse. Centro off limits alle auto dalle 7. Modifiche pure per i mezzi pubblici

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