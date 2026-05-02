Stefano De Martino trova l’auto vandalizzata | graffi e segni su tutta la portiera Cosa è successo

Stefano De Martino ha scoperto la sua auto, una Smart, danneggiata con diversi graffi e segni sulla portiera. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, sulla carrozzeria sono presenti tracce evidenti di vandalismo, con un “messaggio graffiante” visibile sulla superficie. L’episodio si è verificato recentemente, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui responsabili del gesto.

Ha trovato sulla portiera un “ messaggio graffiante “: così il settimanale Nuovo definisce i danni subiti dalla Smart di Stefano De Martino che è stata, appunto, vandalizzata. Graffi e segni non ben identificabili, incisi sulla portiera e trovati dal conduttore di Affari Tuoi al ritorno da un appuntamento. Sarebbero abbastanza profondi ed è chiaramente necessario portare la vettura in carrozzeria. Non è la prima volta che De Martino ha a che fare con danni di questo tipo: nel 2021 durante i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter a Milano, qualcuno fece volare via lo specchietto della sua vettura: “Evidentemente intralciava i festeggiamenti”, commentò lui.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stefano De Martino trova l’auto vandalizzata: graffi e segni su tutta la portiera. Cosa è successo Notizie correlate Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, un messaggio incomprensibile inciso sulla portieraDisavventura per Stefano De Martino che ha trovato la portiera della sua Smart vandalizzata al ritorno da un parcheggio. Leggi anche: Stefano De Martino, auto vandalizzata: incisi sulla portiera dei simboli misteriosi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stefano De Martino, svolta nelle indagini sul video intimo rubato e diffuso online: c’è un indagato; Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezza di casa Tronelli: l'accusa; Video intimi De Martino hackerati, indagato addetto alla sorveglianza; Tutto il risarcimento per i video intimi rubati andrà in beneficenza: così gli avvocati di Stefano De Martino. La macchina di Stefano De Martino vandalizzata: chi è stato?Stefano de Martino finisce di nuovo sulle copertine delle riviste di Gossip questa volta suo malgrado ... ultimenotizieflash.com Affari Tuoi, Stefano De Martino torna a ballare: l’incredibile duetto con MartinaNella puntata di giovedì 30 aprile di Affari Tuoi, Stefano De Martino, a sorpresa, si scatena in un passo a due con Martina Miliddi ... dilei.it Leggo. . Disavventura per Stefano De Martino che, al ritorno da un appuntamento ha trovato una brutta sorpresa sulla sua auto: la portiera destra della Smart era stata vandalizzata con graffi evidenti e un messaggio difficile da comprendere. https://l-nk. - facebook.com facebook Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza x.com