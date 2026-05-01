Stefano De Martino auto vandalizzata | incisi sulla portiera dei simboli misteriosi

Un episodio di vandalismo ha coinvolto l’auto di Stefano De Martino, noto conduttore e nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo. La vettura è stata trovata con incisioni sui pannelli delle portiere, i cui simboli non sono stati ancora chiariti. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e accertare la natura delle incisioni.

Una brutta sospresa per Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi e nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo ha trovato la sua auto vandalizzata. Come riporta il settimanale Nuovo, che ha anche pubblicato la foto della macchina rovinata, sulla portiera destra della Smart qualcuno ha lasciato dei simboli misteriosi oltre a dei graffi profondi incisi probabilmente con un mazzo di chiavi per rovinare la vernice e scavare la superficie della lamiera. Stefano De Martino ha scoperto il tutto dopo essere tornato da un appuntamento. Qualche settimana fa, il conduttore di Affari Tuoi aveva raccontato un episodio decisamente diverso. In quell'occasione aveva mostrato ai follower un bigliettino lasciato da due fan sul parabrezza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Stefano De Martino, auto vandalizzata: incisi sulla portiera dei simboli misteriosi Stefano De Martino, auto rigata dai vandali: sulla portiera incisi dei simboli misteriosi Notizie correlate Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, un messaggio incomprensibile inciso sulla portieraDisavventura per Stefano De Martino che ha trovato la portiera della sua Smart vandalizzata al ritorno da un parcheggio. Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, quel messaggio inciso sulla portiera: “Gesto abominevole”Una nuova disavventura colpisce Stefano De Martino, che nelle ultime ore si è trovato a fare i conti con un episodio di vandalismo ai danni della sua... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stefano De Martino, addio sponsor: Gli hanno detto arrivederci. Il motivo (economico); De Martino senza filtri: Per anni solo amore in auto, poi l’aneddoto a teatro che lascia il pubblico senza parole; Stefano De Martino, i video hot rubati: tecnico della sicurezza indagato; Stefano De Martino a cuore aperto: il retroscena privato che ha sorpreso il pubblico. Stefano De Martino, auto rigata dai vandali: sulla portiera incisi dei simboli misteriosiDisavventura per Stefano De Martino che, al ritorno da un appuntamento ha trovato una brutta sorpresa sulla sua auto: la portiera destra della Smart era stata vandalizzata con graffi evidenti e ... leggo.it Stefano De Martino, auto rigata dai vandali | Scritte e simboli misteriosi incisi sulla portieraBrutta sorpresa per Stefano De Martino che ha trovato l'auto danneggiata dai vandali: ecco cos'è successo. Amara sorpresa per Stefano De Martino, sempre più al centro della cronaca rosa. Lanciatissimo ... ilsussidiario.net Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti. " Con questa battuta, Stefano De Martino aveva già raccontato in passato di essere finito nel mirino dei vandali, ma stavolta la sorpresa per lui è stata ancora più spiacevole. Nei giorni scorsi, infatti, i facebook Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza x.com